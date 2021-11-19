«Зенит» обыграл «Милан» и одержал пятую победу подряд в Евролиге
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Петербургский «Зенит» нанес поражение итальянскому «Милану» и продлил победную серию в регулярном сезоне баскетбольной Евролиги до пяти матчей.
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Петербургский «Зенит» нанес поражение итальянскому «Милану» и продлил победную серию в регулярном сезоне баскетбольной Евролиги до пяти матчей.
Встреча 11-го тура, прошедшая в пятницу в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 74:70 (19:19, 16:20, 25:21, 14:10) в пользу «Зенита». У победителей 17 очков набрал Джордан Мики. В составе «Милана» 20 очками отметился Серхио Родригес.
«Зенит» с восемью победами и тремя поражениями занимает четвертое место в Евролиге. В 12-м туре петербургский клуб 25 ноября в гостях сыграет с греческим «Панатинаикосом».
В другом матче турецкий «Анадолу Эфес» дома победил «Монако» — 98:77.