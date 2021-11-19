«Зенит» обыграл «Милан» и одержал пятую победу подряд в Евролиге

Встреча 11-го тура, прошедшая в пятницу в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 74:70 (19:19, 16:20, 25:21, 14:10) в пользу «Зенита». У победителей 17 очков набрал Джордан Мики. В составе «Милана» 20 очками отметился Серхио Родригес.