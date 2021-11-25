Баскетболистки «Горизонта» победили «Горжов» в Еврокубке

Сегодня в Молодечно минчанки в упорной борьбе одолели польский клуб «Горжов» с результатом 76:73 (21:26, 20:11, 18:18, 17:18). Уступив первую четверть, подопечные Натальи Трофимовой отлично провели второй игровой отрезок, оторвавшись от соперниц на четыре очка. После большого перерыва преимущество хозяек доходило до 14 баллов, но в итоге разница в счете составила лишь три очка. Самой результативной в составе победительниц оказалась Мариан де Карвальо, набравшая 21 очко. В активе Анастасии Веремеенко 17 баллов, 11 подборов под щитами и 6 результативных передач.

В первом круге турнира в группе С спортсменки «Горизонта» уступили «Горжову» на его арене со счетом 58:80. Кроме того белорусская дружина победила на выезде еще один польский клуб «Люблин» — 62:50, а также дважды проиграла турецкому «Мерсину» — 55:78 (дома) и 48:78 (в гостях). В другом сегодняшнем матче турецкая команда играет на выезде с «Люблином».

Турнирное положение: «Мерсин» — 8 очков (4 матча), «Горизонт» — 7 (5), «Люблин» — 6 (4), «Горжов» — 6 (5).

В заключительный игровой день 2 декабря баскетболистки «Горизонта» примут в Молодечно «Люблин», а «Горжов» у себя дома сыграет с «Мерсином».