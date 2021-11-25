Текущие события
Хоккей. НХЛ
1-й период
Нэшвилл
Нью-Джерси
10
Хоккей. НХЛ
2-й период
Вашингтон
Флорида
32
Хоккей. НХЛ
3-й период
Анахайм
Оттава
40
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало
Монреаль
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус
Ванкувер
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй
Сиэтл
Хоккей. НХЛ
03:30
Айлендерс
Питтсбург
Хоккей. НХЛ
03:30
Даллас
Колорадо
Хоккей. НХЛ
26.11
Чикаго
Сент-Луис
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
26.11
Миннесота
Виннипег
71
Хоккей. НХЛ
26.11
Филадельфия
Каролина
36
Футбол. Зарубежный
26.11
Ланс
Анже
22
Футбол. Зарубежный
26.11
Атлетик
Гранада
22
Футбол. Зарубежный
26.11
Кальяри
Салернитана
11
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе
Торонто
Футбол. Зарубежный
26.11
Штутгарт
Майнц
21
Хоккей. НХЛ
26.11
Бостон
Рейнджерс
25
Хоккей. КХЛ
26.11
Йокерит
ЦСКА
ОТ
23
Хоккей. КХЛ
26.11
Локомотив
Трактор
ОТ
12
Футбол. Первый дивизион
11:00
Томь
Нефтехимик
Футбол. Первый дивизион
12:00
Енисей
СКА-Хабаровск
Хоккей. КХЛ
26.11
Сибирь
Авангард
54
Футбол. Первый дивизион
14:00
Акрон
Оренбург
Футбол. Первый дивизион
14:00
Ротор
Факел
Футбол. Первый дивизион
14:00
Спартак-2
Текстильщик
Футбол. Первый дивизион
14:00
Торпедо
Волгарь
Футбол. Премьер-лига
14:00
Урал
Сочи
Хоккей. КХЛ
14:00
Барыс
Витязь
Все события
Фоторепортажи
11Усман и Ковингтон не разочаровали: подрались на славу, а потом помирились
15Автогол Кудряшова, жуткий ливень и поражение в Сплите
25 ноября, источник: БЕЛТА

Баскетболистки «Горизонта» победили «Горжов» в Еврокубке

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки «Горизонта» одержали вторую победу на групповом этапе розыгрыша Еврокубка, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

Сегодня в Молодечно минчанки в упорной борьбе одолели польский клуб «Горжов» с результатом 76:73 (21:26, 20:11, 18:18, 17:18). Уступив первую четверть, подопечные Натальи Трофимовой отлично провели второй игровой отрезок, оторвавшись от соперниц на четыре очка. После большого перерыва преимущество хозяек доходило до 14 баллов, но в итоге разница в счете составила лишь три очка. Самой результативной в составе победительниц оказалась Мариан де Карвальо, набравшая 21 очко. В активе Анастасии Веремеенко 17 баллов, 11 подборов под щитами и 6 результативных передач.

В первом круге турнира в группе С спортсменки «Горизонта» уступили «Горжову» на его арене со счетом 58:80. Кроме того белорусская дружина победила на выезде еще один польский клуб «Люблин» — 62:50, а также дважды проиграла турецкому «Мерсину» — 55:78 (дома) и 48:78 (в гостях). В другом сегодняшнем матче турецкая команда играет на выезде с «Люблином».

Турнирное положение: «Мерсин» — 8 очков (4 матча), «Горизонт» — 7 (5), «Люблин» — 6 (4), «Горжов» — 6 (5).

В заключительный игровой день 2 декабря баскетболистки «Горизонта» примут в Молодечно «Люблин», а «Горжов» у себя дома сыграет с «Мерсином».

В плей-офф выйдут по два лучших клуба из 12 квартетов, а также 4 команды, которые займут третьи места (по дополнительным показателям).

 Размер не имеет значения: маленький песик загнал дикого медведя на дерево (
Полина Гагарина посмеялась над собой, представив забавное сравнение в Insta
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь