ЦСКА дома обыграл «Баварию» в матче Евролиги

Встреча завершилась со счетом 77:74 (18:24, 14:17, 24:16, 21:17) в пользу ЦСКА. Самым результативным игроком в составе российского клуба стал Уилл Клайберн, набравший 17 очков.

В турнирной таблице ЦСКА идет седьмым (семь побед), «Бавария» — 12-й (пять побед). В 13-м туре ЦСКА примет греческий «Панатинаикос» 2 декабря, «Бавария» в тот же день дома сыграет с французским клубом АСВЕЛ.