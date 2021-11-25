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25 ноября, источник: Спорт РИА Новости

ЦСКА дома обыграл «Баварию» в матче Евролиги

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Московский ЦСКА на своей площадке победил немецкую «Баварию» в матче 12-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча завершилась со счетом 77:74 (18:24, 14:17, 24:16, 21:17) в пользу ЦСКА. Самым результативным игроком в составе российского клуба стал Уилл Клайберн, набравший 17 очков.

В турнирной таблице ЦСКА идет седьмым (семь побед), «Бавария» — 12-й (пять побед). В 13-м туре ЦСКА примет греческий «Панатинаикос» 2 декабря, «Бавария» в тот же день дома сыграет с французским клубом АСВЕЛ.

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