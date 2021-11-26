«Зенит» уступил «Панатинаикосу» в матче Евролиги
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Петербургский «Зенит» в гостях проиграл греческому «Панатинаикосу» в матче 12-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Петербургский «Зенит» в гостях проиграл греческому «Панатинаикосу» в матче 12-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
Игра завершилась со счетом 70:64 (15:23, 18:15, 20:10, 17:16) в пользу хозяев. Самым результативным игроком встречи у гостей стал Джордан Лойд (15 очков). В составе победителей Георгиос Папаяннис оформил дабл-дабл — 18 очков, 13 подборов.
В турнирной таблице «Зенит» идет четвертым, выиграв восемь матчей. «Панатинаикос» располагается на 17-й строчке с тремя победами. В 13-м туре «Зенит» примет сербскую «Црвену Звезду» 3 декабря, «Панатинаикос» днем ранее в гостях сыграет с московским ЦСКА.
Результаты других матчей игрового дня: «Фенербахче» (Турция) — «Анадолу Эфес» (Турция) — 84:89; «Альба» (Германия) — «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) — 91:86; «Баскония» (Испания) — «Реал» (Мадрид, Испания) — 60:88.