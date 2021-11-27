УНИКС разгромил «Црвену Звезду» в гостевом матче Евролиги

Встреча, прошедшая в пятницу вечером на арене в Белграде, завершилась со счетом 98:78 (26:16, 21:23, 29:18, 22:21) в пользу казанской команды.

Самым результативным игроком матча стал форвард УНИКСа Джон Браун, набравший 18 очков. Айзея Канаан и Марио Хезоня набрали по 17 очков.