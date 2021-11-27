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00:31 (мск), источник: Sport24

УНИКС разгромил «Црвену Звезду» в гостевом матче Евролиги

Баскетболисты УНИКСА одержали гостевую победу над «Црвеной Звездой» в матче 12-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в пятницу вечером на арене в Белграде, завершилась со счетом 98:78 (26:16, 21:23, 29:18, 22:21) в пользу казанской команды.

Самым результативным игроком матча стал форвард УНИКСа Джон Браун, набравший 18 очков. Айзея Канаан и Марио Хезоня набрали по 17 очков.

Одержавший четвертую победу подряд в Евролиге УНИКС располагается на шестой строчке в таблице и следующую игру проведет дома 3 декабря против «Олимпиакоса».

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