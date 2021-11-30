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30 ноября, источник: БЕЛТА

Баскетболистки «Цмокi-Мiнск» победили «Лиепаю» в матче EWBL

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки «Цмокi-Мiнск» одержали первую победу в новом сезоне женской Европейской баскетбольной лиги (EWBL), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня в стартовом матче второго тура вице-чемпионки Беларуси в латвийской Лиепае переиграли местный одноименный клуб с результатом 60:49 (18:16, 7:12, 17:6, 18:15). Самой результативной в составе минчанок стала Рэйчел Териот, набравшая 20 очков. Свой следующий поединок подопечные Андрея Вавлева проведут 2 декабря против словацкого «Янг Энджелс» из Кошице, а 3 декабря завершат второй тур встречей с чешской «Остравой». В первом туре нынешнего сезона EWBL баскетболистки «Цмокi-Мiнск» играли в Ростове-на-Дону и потерпели два поражения от российских команд — местного «Пересвета» — 63:74 и «Ники» из Сыктывкара — 43:83.

В соревнованиях принимают участие еще два белорусских клуба. Действующий победитель EWBL чемпион Беларуси «Горизонт» начнет выступление на следующей неделе. В словацком городе Пьештяни команда Натальи Трофимовой встретится с местным клубом «Пьештянски чайки» (7 декабря), чешским «Брно» (8 декабря) и российской «Самарой» (9 декабря). Гродненская «Олимпия» в конце октября играла в Чехии, уступив баскетболисткам «Брно» — 53:75 и «Пьештянским чайкам» — 57:74.

В решающем поединке прошлого сезона баскетболистки «Горизонта» в упорной борьбе обыграли в Молодечно «Нику» со счетом 70:60.

Турнир проводится с сезона 2015/2016 годов. По два раза его победителями становились латвийский ТТТ из Риги и словацкий «Гуд Энджелс» из Кошице. В финальном поединке 2019 года баскетболистки «Цмокi-Мiнск» уступили ТТТ, завоевав серебряные медали. В сезоне 2020/2021 соревнования не были завершены с связи с пандемией коронавируса.

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