Баскетболистки «Цмокi-Мiнск» победили «Остраву» в матче EWBL

Сегодня в заключительном поединке второго тура в латвийской Лиепае серебряные призеры чемпионата Беларуси одолели чешскую «Остраву» с преимуществом в три очка — 74:71 (17:18, 17:27, 20:11, 20:15). Проиграв первую половину встречи с разницей в 11 баллов, белорусские баскетболистки после большого перерыва сумели переломить ход поединка и в итоге добились третьей виктории подряд. Как и в двух предыдущих встречах, самой результативной в составе минчанок стала Рейчел Териот, набравшая 20 очков. В первом матче подопечные Андрея Вавлева переиграли «Лиепаю» с результатом 60:49, а затем взяли верх над словацким клубом «Янг Энджелс» из Кошице со счетом 74:69.

В первом туре нынешнего сезона EWBL баскетболистки «Цмокi-Мiнск» играли в Ростове-на-Дону и потерпели два поражения от российских команд: местного «Пересвета» (63:74) и «Ники» из Сыктывкара (43:83).

В соревнованиях участвуют еще два белорусских клуба. Действующий победитель EWBL чемпион Беларуси «Горизонт» начнет выступление на следующей неделе. В словацком городе Пьештяни команда Натальи Трофимовой встретится с местным клубом «Пьештянски чайки» (7 декабря), чешским «Брно» (8 декабря) и российской «Самарой» (9 декабря). Гродненская «Олимпия» в конце октября играла в Чехии, уступив баскетболисткам «Брно» (53:75) и «Пьештянским чайкам» (57:74).

В решающем поединке прошлого сезона баскетболистки «Горизонта» в упорной борьбе обыграли в Молодечно «Нику» со счетом 70:60.