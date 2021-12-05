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22:50 (мск), источник: Sport24

Экс-баскетболист «Нижнего Новгорода» Стеван Еловац умер в возрасте 32 лет

Сербский баскетболист Стеван Еловац скончался на 33-м году жизни, сообщила пресс-служба «Нижнего Новгорода», за который он выступал в сезоне-2017/18.

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Источник: instagram.com/nn_basket

В сезоне-2021/22 Еловац выступал за греческий клуб АЕК. 14 ноября во время индивидуальной тренировки у него случился инсульт. Три недели врачи боролись за его жизнь, но чуда не произошло.

«Для нашего клуба, в памяти наших болельщиков он останется потрясающим, светлым и неунывающим человеком, настоящим бойцом на площадке и добрым другом за ее пределами, братушкой. ⠀Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким Стевана, всем, кто его знал и любил. “Нижний Новгород” скорбит», — говорится в сообщении.

15 февраля 2018 года Еловац установил рекорд Единой лиги ВТБ по набранным очкам в одной игре (49 очков).

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