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6 декабря, источник: БЕЛТА

Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» проиграли УНИКСу в Единой лиге ВТБ

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» потерпели седьмое поражение в матчах Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня в домашнем поединке подопечные Ростислава Вергуна на площадке «Минск-Арены» принимали одного из главных фаворитов «банковского» турнира казанский УНИКС и проиграли с результатом 72:92 (12:26, 17:15, 13:31, 30:20). Хозяева крайне неудачно провели стартовый отрезок игры, сумев добыть первые очки только на 7-й минуте встречи при счете 0:17. Создав хороший задел, гости в дальнейшем уверенно контролировали ход встречи и не позволили «драконам» рассчитывать на победу. Самым результативным в составе минчан стал Джейсон Кларк, в активе которого 20 очков.

В семи предыдущих матчах чемпионы Беларуси одержали всего одну победу, одолев на своей арене в овертайме эстонский «Калев» из Таллина с перевесом в два очка — 93:91.

Также сегодня в Перми местная «Парма» переиграла польскую «Зелену Гуру» с результатом 83:72. Баскетболисты «Зенита» принимают в Санкт-Петербурге гостей из красноярского «Енисея».

После сегодняшнего успеха УНИКС возглавил турнирную таблицу, одержав семь викторий в восьми проведенных матчах. Саратовский «Автодор» победил в шести встречах, московский ЦСКА имеет в своем активе пять выигрышей. Внизу турнирной таблицы — минские «Цмокi», польская «Зелена Гура» и «Енисей», у которых по одной победе. Свою следующую игру в Единой лиге ВТБ минские баскетболисты проведут 18 декабря в Красноярске.

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