Баскетболистки «Горизонта» победили на старте EWBL

Сегодня в словацком городе Пьештяни в своем первом матче предварительной группы А команда Натальи Трофимовой одолела во втором овертайме местный клуб «Пьештянски чайки» со счетом 66:64 (8:17, 19:11, 2:11, 21:11, 7:7, 9:7). Самой результативной в составе белорусской команды стала Анастасия Веремеенко, набравшая 24 очка. Завтра чемпионки Беларуси будут соперничать с чешским «Брно», который сегодня уступил российской «Самаре» с результатом 75:84.

В заключительный игровой день 9 декабря «Горизонт» встретится с «Самарой». В конце октября в этой группе начал выступление еще один представитель Беларуси гродненская «Олимпия» — в Чехии белоруски уступили баскетболисткам «Брно» (53:75) и «Пьештянским чайкам» (57:74).

На прошлой неделе баскетболистки «Цмокi-Мiнск» в латвийской Лиепае успешно провели поединки второго тура, обыграв «Лиепаю» — 60:49, словацкий клуб «Янг Энджелс» из Кошице — 74:69 и чешскую «Остраву» — 74:71. Благодаря этим победам, подопечные Андрея Вавлева первыми из всех команд обеспечили себе путевку в плей-офф. В первом туре нынешнего сезона EWBL баскетболистки «Цмокi-Мiнск» в начале ноября играли в Ростове-на-Дону и потерпели два поражения от российских команд: местного «Пересвета» (63:74) и «Ники» из Сыктывкара (43:83).

В решающем поединке прошлого сезона баскетболистки «Горизонта» в упорной борьбе обыграли в Молодечно «Нику» со счетом 70:60.