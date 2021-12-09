Баскетболистки «Горизонта» уступили «Самаре» в матче EWBL

В своем третьем поединке в словацком городе Пьештяни чемпионки Беларуси сегодня уступили в овертайме российской «Самаре» — 68:74 (13:10, 14:32, 15:10, 16:6, 10:16). Самой результативной в составе белорусской команды, так же как и в двух предыдущих встречах, стала Анастасия Веремеенко, набравшая сегодня 17 очков.

До этого в стартовом туре предварительной группы А подопечные Натальи Трофимовой одолели во втором овертайме словацкий клуб «Пьештянски чайки» со счетом 66:64, а потом уступили чешскому «Брно» с результатом 60:72.

В конце октября в этой группе начал выступление еще один представитель Беларуси гродненская «Олимпия» — в Чехии белоруски уступили баскетболисткам «Брно» (53:75) и «Пьештянским чайкам» (57:74).

На прошлой неделе баскетболистки «Цмокi-Мiнск» в латвийской Лиепае успешно провели поединки второго тура, обыграв «Лиепаю» — 60:49, словацкий клуб «Янг Энджелс» из Кошице — 74:69 и чешскую «Остраву» — 74:71. Благодаря этим победам, команда Андрея Вавлева первой из всех участников обеспечила себе путевку в плей-офф. В первом туре нынешнего сезона EWBL баскетболистки «Цмокi-Мiнск» в начале ноября играли в Ростове-на-Дону и потерпели два поражения от российских команд: местного «Пересвета» (63:74) и «Ники» из Сыктывкара (43:83).

В решающем поединке прошлого сезона баскетболистки «Горизонта» в упорной борьбе обыграли в Молодечно «Нику» со счетом 70:60.