Баскетболистки «Горизонта» уступили «Самаре» в матче EWBL
9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки «Горизонта» неудачно завершили первый этап нового сезона женской Европейской баскетбольной лиги (EWBL), сообщает корреспондент БЕЛТА.
9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки «Горизонта» неудачно завершили первый этап нового сезона женской Европейской баскетбольной лиги (EWBL), сообщает корреспондент БЕЛТА.
В своем третьем поединке в словацком городе Пьештяни чемпионки Беларуси сегодня уступили в овертайме российской «Самаре» — 68:74 (13:10, 14:32, 15:10, 16:6, 10:16). Самой результативной в составе белорусской команды, так же как и в двух предыдущих встречах, стала Анастасия Веремеенко, набравшая сегодня 17 очков.
До этого в стартовом туре предварительной группы А подопечные Натальи Трофимовой одолели во втором овертайме словацкий клуб «Пьештянски чайки» со счетом 66:64, а потом уступили чешскому «Брно» с результатом 60:72.
В конце октября в этой группе начал выступление еще один представитель Беларуси гродненская «Олимпия» — в Чехии белоруски уступили баскетболисткам «Брно» (53:75) и «Пьештянским чайкам» (57:74).
На прошлой неделе баскетболистки «Цмокi-Мiнск» в латвийской Лиепае успешно провели поединки второго тура, обыграв «Лиепаю» — 60:49, словацкий клуб «Янг Энджелс» из Кошице — 74:69 и чешскую «Остраву» — 74:71. Благодаря этим победам, команда Андрея Вавлева первой из всех участников обеспечила себе путевку в плей-офф. В первом туре нынешнего сезона EWBL баскетболистки «Цмокi-Мiнск» в начале ноября играли в Ростове-на-Дону и потерпели два поражения от российских команд: местного «Пересвета» (63:74) и «Ники» из Сыктывкара (43:83).
В решающем поединке прошлого сезона баскетболистки «Горизонта» в упорной борьбе обыграли в Молодечно «Нику» со счетом 70:60.
Турнир проводится с сезона 2015/2016 годов. По два раза его победителями становились латвийский ТТТ из Риги и словацкий «Гуд Энджелс» из Кошице. В финальном поединке 2019 года баскетболистки «Цмокi-Мiнск» уступили ТТТ, завоевав серебряные медали. В сезоне 2019/2020 соревнования не были завершены в связи с пандемией коронавируса.