«Зенит» дома проиграл «Фенербахче» в матче Евролиги
В матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги «Зенит» на своей площадке уступил «Фенербахче» (80:86).
В матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги «Зенит» на своей площадке уступил «Фенербахче» (80:86).
В составе победителей самым результативным стал Ян Веселы — 32 очка. У хозяев 19 очков набрал Джордан Лойд — это самый высокий показатель в команде.
«Зенит» занимает шестое место в турнирной таблице. «Фенербахче» на 15-й позиции.