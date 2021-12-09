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22:10 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Зенит» дома проиграл «Фенербахче» в матче Евролиги

В матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги «Зенит» на своей площадке уступил «Фенербахче» (80:86).

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В составе победителей самым результативным стал Ян Веселы — 32 очка. У хозяев 19 очков набрал Джордан Лойд — это самый высокий показатель в команде.

«Зенит» занимает шестое место в турнирной таблице. «Фенербахче» на 15-й позиции.

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