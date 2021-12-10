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10 декабря, источник: Чемпионат.com

ЦСКА разгромил «Жальгирис» в выездном матче Евролиги

Московский ЦСКА на выезде переиграл литовский «Жальгирис» в матче 14-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась со счётом 73:51.

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Источник: INSTAGRAM.COM/CSKABASKET/

Армейцы с первой четверти захватили преимущество в матче, выиграв отрезок со счётом 19:18. Во второй четверти армейцам удалось увеличить преимущество до двух очков.

В третьей четверти ЦСКА снова оказался сильнее — московской команде удалось совершить рывок в 16 очков. В заключительной четверти сильнее вновь оказались баскетболисты ЦСКА. Итоговый счёт встречи — 73:51 (19:18, 11:10, 27:11, 16:12) в пользу московского клуба.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Никола Милутинов, оформивший дабл-дабл из 19 очков и 12 подборов. 17 очков на свой счёт записал Алексей Швед. В составе «Жальгириса» отличился Джош Небо, набравший 11 очков.

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