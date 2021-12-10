ЦСКА разгромил «Жальгирис» в выездном матче Евролиги

Армейцы с первой четверти захватили преимущество в матче, выиграв отрезок со счётом 19:18. Во второй четверти армейцам удалось увеличить преимущество до двух очков.



В третьей четверти ЦСКА снова оказался сильнее — московской команде удалось совершить рывок в 16 очков. В заключительной четверти сильнее вновь оказались баскетболисты ЦСКА. Итоговый счёт встречи — 73:51 (19:18, 11:10, 27:11, 16:12) в пользу московского клуба.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Никола Милутинов, оформивший дабл-дабл из 19 очков и 12 подборов. 17 очков на свой счёт записал Алексей Швед. В составе «Жальгириса» отличился Джош Небо, набравший 11 очков.