Баскетболистки «Горизонта» победили «Цмокi-Мiнск» в чемпионате Беларуси
12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки «Горизонта» одержали 12-ю победу подряд в матчах женского чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки «Горизонта» одержали 12-ю победу подряд в матчах женского чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня подопечные Натальи Трофимовой в упорной борьбе одолели своего главного конкурента — баскетболисток «Цмокi-Мiнск» с преимуществом в три очка — 76:73 (22:20, 14:10, 25:20, 15:23). В составе победительниц самой результативной стала Анастасия Веремеенко, в активе которой 19 очков, у проигравших 21 балл набрала Рейчел Териот.
После этой победы действующие чемпионки страны набрали 24 очка из 24 возможных. У баскетболисток гродненской «Олимпии», разгромивших гомельчанок со счетом 96:37, на два балла меньше, «Цмокi» имеют 21 очко в 12 проведенных встречах.