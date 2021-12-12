Баскетболистки «Горизонта» победили «Цмокi-Мiнск» в чемпионате Беларуси

Сегодня подопечные Натальи Трофимовой в упорной борьбе одолели своего главного конкурента — баскетболисток «Цмокi-Мiнск» с преимуществом в три очка — 76:73 (22:20, 14:10, 25:20, 15:23). В составе победительниц самой результативной стала Анастасия Веремеенко, в активе которой 19 очков, у проигравших 21 балл набрала Рейчел Териот.