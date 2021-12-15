ЦСКА потерпел самое крупное домашнее поражение в истории
ЦСКА проиграл казанскому УНИКСу со счетом 67:88 в матче 15-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
ЦСКА проиграл казанскому УНИКСу со счетом 67:88 в матче 15-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
Встреча прошла в Москве на арене «Мегаспорт». Для ЦСКА это самое крупное домашнее поражение в истории. 8 ноября 2012 года армейцы на своей площадке проиграли «Барселоне» (60:81) с той же разницей −21. Встреча с УНИКСом — вторая в истории, когда ЦСКА дома уступает с разницей 20 и более очков.
Самым результативным игроком в составе УНИКС стал Марио Хезонья, набравший 18 очков. У ЦСКА больше всех очков на счету Торнике Шенгелии (20). ЦСКА прервал серию из четырех побед в Евролиге. УНИКС одержал шестую победу в последних семи встречах в турнире.
ЦСКА с девятью победами и шестью поражениями располагается на пятом месте в турнирной таблице. УНИКС с таким же количеством выигранных и проигранных встреч находится на шестой позиции.