«Зенит» прервал серию из трех поражений в баскетбольной Евролиге, победив АСВЕЛ

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ТАСС, 16 декабря. Санкт-петербургский «Зенит» со счетом 71:61 обыграл французский АСВЕЛ в матче 15-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Встреча прошла в Лионе.

Самым результативным игроком в составе «Зенита» стал Алекс Пойтресс, набравший 16 очков. У АСВЕЛа больше всего очков на счету Уильяма Ховарда (12).

Петербургский клуб прервал трехматчевую проигрышную серию в Евролиге. АСВЕЛ потерпел третье поражение подряд.

«Зенит» занимает шестое место в турнирной таблице, у петербуржцев девять побед и шесть поражений. АСВЕЛ с семью победами и восемью поражениями располагается на 12-й строчке.