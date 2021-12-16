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08:59 (мск), источник: ТАСС

«Зенит» прервал серию из трех поражений в баскетбольной Евролиге, победив АСВЕЛ

Самым результативным игроком в составе «Зенита» стал Алекс Пойтресс.

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Источник: БК "Зенит"
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ТАСС, 16 декабря. Санкт-петербургский «Зенит» со счетом 71:61 обыграл французский АСВЕЛ в матче 15-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Встреча прошла в Лионе.

Самым результативным игроком в составе «Зенита» стал Алекс Пойтресс, набравший 16 очков. У АСВЕЛа больше всего очков на счету Уильяма Ховарда (12).

Петербургский клуб прервал трехматчевую проигрышную серию в Евролиге. АСВЕЛ потерпел третье поражение подряд.

«Зенит» занимает шестое место в турнирной таблице, у петербуржцев девять побед и шесть поражений. АСВЕЛ с семью победами и восемью поражениями располагается на 12-й строчке.

Следующий матч в Евролиге «Зенит» проведет на выезде 17 декабря против «Монако», АСВЕЛ в этот же день в гостях сыграет с греческим «Олимпиакосом».

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