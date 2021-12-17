Баскетболисты ЦСКА обыграли «Альбу» в матче Евролиги

Встреча в Берлине завершилась со счетом 93:90 (23:21, 25:27, 21:25, 24:17). В составе армейцев самым результативным стал Йоханнес Фойгтманн (16 очков), его одноклубник Торнике Шенгелия (12 очков, 10 подборов) сделал дабл-дабл. У немецкого клуба больше всех набросал Маодо Ло (26 очков).