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17 декабря, источник: Спорт РИА Новости

Баскетболисты ЦСКА обыграли «Альбу» в матче Евролиги

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Московский ЦСКА одержал победу над немецкой «Альбой» в выездном матче 16-го раунда регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча в Берлине завершилась со счетом 93:90 (23:21, 25:27, 21:25, 24:17). В составе армейцев самым результативным стал Йоханнес Фойгтманн (16 очков), его одноклубник Торнике Шенгелия (12 очков, 10 подборов) сделал дабл-дабл. У немецкого клуба больше всех набросал Маодо Ло (26 очков).

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице, «Альба» идет на 15-й строчке. В следующем туре московский клуб встретится на выезде с мадридским «Реалом» 23 декабря.

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