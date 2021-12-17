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17 декабря, источник: Спорт РИА Новости

«Зенит» обыграл «Монако» в матче регулярного чемпионата Евролиги

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Российский клуб «Зенит» на выезде обыграл «Монако» в 16-м туре баскетбольной Евролиги.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча завершилась со счетом 85:74 (31:14, 14:29, 11:14, 29:17) в пользу гостей. Самым результативным игроком в составе «Зенита» стал Джордан Лойд (20 очков), в активе Билли Бэрона 19 баллов.

В турнирной таблице «Зенит» идет шестым, выиграв 10 матчей, «Монако» занимает 14-е место (шесть побед). В следующем туре «Зенит» примет израильский «Маккаби» (Тель-Авив) 23 декабря, «Монако» днем ранее сыграет с немецкой «Альбой».

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