УНИКС проиграл «Барселоне» в овертайме, ведя в счете 20 очков

Судьба встречи был решена в четвертой четверти, в начале которой счет был 57:77 в пользу УНИКСа. Каталонцы сумели при поддержке трибун переломить ход матча и перевести игру в овертайм, 94:94.

В дополнительной пятиминутке в равной борьбе удача улыбнулась хозяевам, которые дома в турнире пока не проигрывают, 111:109.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/XV3MJo0sTt0" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Барселона» сохранила за собой первое место с 15 победами при 3 поражениях. УНИКС остался на четвертом месте. В следующем туре 30 декабря казанцы примут дома действующего победителя Евролиги турецкий «Анадолу Эфес».

«Барселона» (Барселона, Испания) — УНИКС (Казань, Россия) — 111:109 (27:28, 10:18, 20:28, 37:20, 17:15)

Самые результативные: Экзум (13), Лапровиттола (12+8 передач), Курич (24+5 подборов), Йокубайтис (15), Миротич (28) — Д. Браун (21+5 подборов+5 перехватов), Хезонья (18), Л. Браун (27+7 подборов+9 передач), Кэнаан (20), Джекири (10+6 подборов).