«Зенит» победил «Маккаби» из Тель-Авива в Евролиге
«Зенит» победил «Маккаби» из Тель-Авива в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Встреча завершилась со счетом 73:71.
«Зенит» победил «Маккаби» из Тель-Авива в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Встреча завершилась со счетом 73:71.
Самым результативным в составе победителей стал Алекс Пойтресс. Он набрал 14 очков. У «Маккаби» 24 очка набрал Джален Рейнольдс.
«Зенит» находится на четвертом месте в турнирной таблице Евролиги. «Маккаби» идет на двенадцатой позиции.