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23 декабря, источник: Спорт-Экспресс

«Зенит» победил «Маккаби» из Тель-Авива в Евролиге

«Зенит» победил «Маккаби» из Тель-Авива в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Встреча завершилась со счетом 73:71.

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Самым результативным в составе победителей стал Алекс Пойтресс. Он набрал 14 очков. У «Маккаби» 24 очка набрал Джален Рейнольдс.

«Зенит» находится на четвертом месте в турнирной таблице Евролиги. «Маккаби» идет на двенадцатой позиции.

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