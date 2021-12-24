Дабл-даблы Клайберна и Милутинова не спасли ЦСКА от поражения «Реалу»

Встреча, прошедшая в испанской столице, завершилась со счетом 71:65 (24:14, 13:26, 19:15, 15:10). В составе победителей самым результативным игроком стал Найджел Уильямс-Госс, набравший 17 очков. Его одноклубник Уолтер Таварес оформил дабл-дабл из 15 очков и 10 подборов. У проигравшей команды дабл-даблы оформили Уилл Клайберн (16 очков и 13 подборов) и Никола Милутинов (13 очков и 10 подборов).

ЦСКА, одержавший десять побед в 17 матчах, занимает седьмое место в турнирной таблице. «Реал», в активе которого 14 побед, располагается на второй строчке.

В следующей игре ЦСКА 29 декабря на выезде сыграет с «Олимпиакосом», «Реал» в этот же день в гостях встретится с «Фенербахче».