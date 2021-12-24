Дабл-даблы Клайберна и Милутинова не спасли ЦСКА от поражения «Реалу»
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Московский ЦСКА проиграл мадридскому «Реалу» в матче 17-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Московский ЦСКА проиграл мадридскому «Реалу» в матче 17-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
Встреча, прошедшая в испанской столице, завершилась со счетом 71:65 (24:14, 13:26, 19:15, 15:10). В составе победителей самым результативным игроком стал Найджел Уильямс-Госс, набравший 17 очков. Его одноклубник Уолтер Таварес оформил дабл-дабл из 15 очков и 10 подборов. У проигравшей команды дабл-даблы оформили Уилл Клайберн (16 очков и 13 подборов) и Никола Милутинов (13 очков и 10 подборов).
В следующей игре ЦСКА 29 декабря на выезде сыграет с «Олимпиакосом», «Реал» в этот же день в гостях встретится с «Фенербахче».
В других матчах немецкая «Бавария» проиграла дома испанской «Басконии» (76:81), во встрече греческих команд «Олимпиакос» на выезде нанес поражение «Панатинаикосу» (84:65), а французский АСВЕЛ на домашней арене обыграл турецкий «Фенербахче» (84:82).