Ковид ЦСКА не помог

Вслед за УНИКСом, который на выезде уступил «Барселоне», матчи 17-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги провели два других российских клуба — «Зенит» и ЦСКА.

Петербуржцы дома одолели «Маккаби» со счетом 73:71 и вышли на четвертое место. А вот москвичи в Мадриде потерпели поражение от «Реала», который выступал в ослабленном составе из-за вспышки коронавируса, — 65:71 — и остались седьмыми.

Перед 17-м туром регулярки выше всех из российских участников Евролиги стоял УНИКС, занимавший четвертое место. Правда, «Зенит» и ЦСКА, располагавшихся соответственно на шестой и седьмой строчках, казанцы опережали лишь по дополнительным показателям при равном соотношении побед и поражений — 10/6. После проигрыша лидеру турнира «Барселоне» (109:111 в овертайме) УНИКС сразу опустился на седьмую позицию, а петербуржцы и москвичи поднялись на пятую и шестую. При этом и тем, и другим представился хороший шанс укрепить свое положение в восьмерке сильнейших и немного оторваться от казанского клуба.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--08d66b7afbf4bd071ec5" data-vnd="08d66b7afbf4bd071ec5" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=08d66b7afbf4bd071ec5" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Зенит» принимал у себя «Маккаби», который проиграл шесть предыдущих матчей в Евролиге. Команда с берегов Невы и сама недавно угодила в яму, потерпев три поражения подряд, но две победы над АСВЕЛом и «Монако» показали, что спад преодолен. Хотя потом последовала неудача во встрече с «Автодором» в рамках Единой лиги ВТБ, которая случилась на фоне серьезных проблем с составом из-за травм и болезней. И перед игрой с «Маккаби» главный тренер «Зенита» Хави Паскуаль до последнего момента не понимал, на кого он сможет рассчитывать. «Мы точно не будем готовы на 100%, — говорил он.— Но мы должны вновь пройти через трудности, как во Франции».

Хозяевам площадки все-таки удалось выставить боевой состав, в котором не хватало лишь Джордана Мики. Да и к матчу они не так уж плохо подготовились, особенно хорошо натренировали дальние броски.

В первой четверти «Зенит» бил издали с космическими 83% эффективности, закинув пять «трех», и дважды отличился Андрей Зубков. Кроме того, петербуржцы зацементировали свое кольцо и быстро добились преимущества «плюс 17», а выиграли они стартовый период 25:10. Конечно, дальше удержаться на столь высоком проценте трехочковых было нереально, пускай Билли Бэрон и тот же Зубков еще по разу попали из-за дуги во второй четверти. И вообще результативность у подопечных Паскуаля снизилась, а у гостей словил кураж Джален Рейнольдс, некогда выступавший в «Зените». К большому перерыву американский центровой набросал 12 очков и еще присовокупил к ним семь подборов. Тем не менее разницу «плюс 15» российская команда сохранила — 41:26, завершив этот отрезок встречи вничью.

Третья четверть началась с серии потерь и промахов со стороны хозяев, чем, впрочем, и «Маккаби» толком не мог воспользоваться. Однако медленно, но верно Рейнольдс подтащил его на дистанцию в девять очков. На паркете завязалась тягучая борьба. «Зенит» вроде бы опять отодвинул гостей, а те снова сократили отставание, и теперь уже до шести баллов. Хорошо, что на исходе 30 минут Дмитрий Кулагин забил шальную «треху», и петербуржцы получили более комфортный перевес перед решающим периодом — 56:47.

И все же после кавалерийского наскока в дебюте этого противостояния «Зенит» явно стал сдавать и терять энергию прежде всего в нападении, а соперник, наоборот, постепенно почувствовал уверенность и подключил в том числе дальнобойную артиллерию.

Ведь еще и Рейнольдс продолжал царить под щитами. Алекс Пойтресс тоже сильно помог хозяевам, но его визави из «Маккаби» сделал в итоге дабл-дабл — 24 очка плюс 11 подборов, заслужив звание первой звезды матча. Даже когда после серии из трех точных бросков Кулагина «Зенит» повел 67:57, клуб из Тель-Авива гнул свою линию и вышел вперед — 71:70, причем это уже произошло за 17 секунд до конца основного времени. Но Бэрон как нельзя кстати подтвердил репутацию снайпера, тогда как лидер «Маккаби» Скотти Уилбекин в последней атаке промазал. Петербуржцы одержали тяжелую победу — 73:71, что позволило им пристроиться к тройке лидеров Евролиги.

На втором месте прочно обосновался «Реал», в гости к которому пожаловал ЦСКА. При иных обстоятельствах мадридцы были бы фаворитами этого матча, однако сейчас их основательно подкосил коронавирус, выбив из строя целую группу игроков во главе с наставником Пабло Ласо. В такой ситуации, когда соперник едва наскреб полторы пятерки, и то с помощью молодежи, уже москвичи выглядели ее хозяевами. Вот только они просто из рук вон плохо начали игру — с 0:11. Лишь ближе к середине стартовой четверти Никола Милутинов принес ЦСКА первые три очка. Благодаря сербскому центровому гости избежали совсем уж позорного счета по итогам 10 минут. Вообще у них в этом временном промежутке забивали всего двое — Милутинов и Уилл Клайберн, а проиграли они ее 14:24.

Только к концу второго периода армейцы смогли обуздать обескровленный ковидом «Реал» и захватить лидерство в матче 40:37. Впрочем, после перерыва их мадридские мучения возобновились. Опять у них застопорилась атака, и как следствие, хозяева забрали третью четверть с превосходством в четыре балла. По-прежнему ужас на гостей наводил высоченный, 220-сантиметровый центровой Вальтер Тавареш, который собрал коллекцию из 15 очков, 10 подборов и 4 блок-шотов. А ведь еще сколько раз он, что называется, закрывал небо оппонентам и мешал им прицельно бросать.