УНИКС победил «Анадолу Эфес» в матче баскетбольной Евролиги
Встреча прошла в Казани.
Встреча прошла в Казани.
ТАСС, 30 декабря. Российский баскетбольный клуб УНИКС победил турецкий «Анадолу Эфес» со счетом 75:67 в матче 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча прошла на арене «Баскет-Холл» в Казани в присутствии 2 251 зрителя.
Самым результативным игроком на площадке стал Джон Браун из УНИКСа, на счету которого 20 очков. В составе турецкого клуба больше всех очков набрал Шейн Ларкин — 17.
УНИКС одержал 11 побед в 18 матчах и располагается на пятом месте турнирной таблицы Евролиги. «Анадолу Эфес» прервал серию из трех побед и идет восьмым, потерпев девятое поражение в 18 матчах.
В следующем матче УНИКС встретится на выезде 6 января с мадридским «Реалом», «Анадолу Эфес» на следующий день примет германскую «Баварию».