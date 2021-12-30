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22:05 (мск), источник: ТАСС

УНИКС победил «Анадолу Эфес» в матче баскетбольной Евролиги

Встреча прошла в Казани.

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Источник: РИА "Новости"
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ТАСС, 30 декабря. Российский баскетбольный клуб УНИКС победил турецкий «Анадолу Эфес» со счетом 75:67 в матче 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча прошла на арене «Баскет-Холл» в Казани в присутствии 2 251 зрителя.

Самым результативным игроком на площадке стал Джон Браун из УНИКСа, на счету которого 20 очков. В составе турецкого клуба больше всех очков набрал Шейн Ларкин — 17.

УНИКС одержал 11 побед в 18 матчах и располагается на пятом месте турнирной таблицы Евролиги. «Анадолу Эфес» прервал серию из трех побед и идет восьмым, потерпев девятое поражение в 18 матчах.

В следующем матче УНИКС встретится на выезде 6 января с мадридским «Реалом», «Анадолу Эфес» на следующий день примет германскую «Баварию».

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