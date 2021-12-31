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00:46 (мск), источник: Чемпионат.com

«Зенит» обыграл «Црвену Звезду» в овертайме, добыв четвертую подряд победу в Евролиге

Петербургский «Зенит» на выезде в овертайме переиграл «Црвену Звезду» в матче 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

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Источник: БК "Зенит"

Встреча завершилась победой «Зенита» со счётом 80:76.

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«Зенит» в первой четверти захватил преимущество в матче, поведя в счёте с разницей в восемь очков. Во второй 10-минутке сильнее оказались уже хозяева паркета — белградский клуб сумел сократить отставание до двух очков. На большой перерыв команды ушли при счёте 44:42.

В третьем игровом отрезке «Црвене Звезде» удалось выйти вперёд — за 10-минутку «Зенит» набрал всего шесть очков против 15 у хозяев площадки. В заключительной же четверти основного времени сильнее оказался «Зенит», сравнявший счёт за минуту до конца игрового отрезка. В овертайме сильнее оказались уже игроки санкт-петербургского клуба — 11:7. Итоговый счёт встречи — 80:76 в пользу «Зенита».

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Билли Бэрон, набравший 25 очков. В составе хозяев паркета 21 очко набрал Нейт Уолтерс.

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