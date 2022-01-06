Текущие события
Футбол. Зарубежный
перерыв
Милан
Рома
21
Футбол. Зарубежный
20:30
Салернитана
Венеция
Футбол. Зарубежный
22:45
Фиорентина
Удинезе
Футбол. Зарубежный
22:45
Ювентус
Наполи
Хоккей. КХЛ
19:00
Куньлунь
Северсталь
17
Футбол. Зарубежный
18:30
Аталанта
Торино
00
Футбол. Зарубежный
18:30
Сассуоло
Дженоа
11
Футбол. Зарубежный
16:30
Лацио
Эмполи
33
Футбол. Зарубежный
16:30
Специя
Верона
12
Хоккей. НХЛ
7.01
Баффало
Сан-Хосе
Хоккей. НХЛ
7.01
Бостон
Миннесота
Хоккей. НХЛ
7.01
Монреаль
Торонто
Хоккей. НХЛ
7.01
Нью-Джерси
Коламбус
Хоккей. НХЛ
7.01
Тампа-Бэй
Калгари
Хоккей. НХЛ
7.01
Филадельфия
Питтсбург
Хоккей. НХЛ
7.01
Даллас
Флорида
Футбол. Зарубежный
14:30
Болонья
Интер
Футбол. Зарубежный
14:30
Сампдория
Кальяри
12
Хоккей. НХЛ
7.01
Аризона
Чикаго
Хоккей. НХЛ
7.01
Колорадо
Виннипег
Хоккей. НХЛ
7.01
Анахайм
Детройт
Хоккей. НХЛ
7.01
Вегас
Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
7.01
Сиэтл
Оттава
Хоккей. НХЛ
7.01
Лос-Анджелес
Нэшвилл
Все события
Фоторепортажи
18Мехди Дакаев защитил чемпионский пояс на турнире Eagle FC 43
15Россия обыграла Швецию на Кубке Первого канала
19:03 (мск), источник: Чемпионат.com

Матч «Милан» — «Зенит» не состоится. Все игры 19-го тура Евролиги отменены

Матч 19-го тура регулярного чемпионата Евролиги «Милан» — «Зенит» не состоится в запланированный срок 7 января, сообщает инсайдер Донатас Урбонас на своей странице в «Твиттере».

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В четверг днём «Зенит» объявил, что пять членов команды (4 игрока и 1 сотрудник) сдали положительные результаты тестов на коронавирус.

«Зенит» уже направлялся в аэропорт, откуда должен был вылететь в Милан. Команде пришлось развернуть автобус, поскольку в последний момент было выявлено ещё несколько случаев заражения COVID-19.

Таким образом, в 19-м туре не будет сыграно ни одного матча. Ранее из-за коронавируса были отменены 8 игр. На следующей неделе в календаре запланировано проведение матчей 20-го и 21-го туров регулярного чемпионата.

 Каролина Севастьянова удивила подписчиков новым откровенным фото!
Самая сексуальная девушка-боец ММА снова впечатлила фанатов!
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь