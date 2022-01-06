Матч «Милан» — «Зенит» не состоится. Все игры 19-го тура Евролиги отменены

В четверг днём «Зенит» объявил, что пять членов команды (4 игрока и 1 сотрудник) сдали положительные результаты тестов на коронавирус.

«Зенит» уже направлялся в аэропорт, откуда должен был вылететь в Милан. Команде пришлось развернуть автобус, поскольку в последний момент было выявлено ещё несколько случаев заражения COVID-19.