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00:13 (мск), источник: Чемпионат.com

ЦСКА разгромил «Панатинаикос» с разницей +24 в Евролиге

Завершился матч 20-го тура Евролиги, в котором греческий «Панатинаикос» принимал на своей площадке московский ЦСКА.

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Источник: РИА "Новости"

Счёт встречи — 98:74 в пользу армейцев.

Уже в первой четверти армейцы начали показывать своё превосходство и постепенно увеличивать своё преимущество (26:20), но главные события развернулись во второй десятиминутке, в которой российский клуб совершил огромный рывок, оторвавшись от соперника аж на 27 очков (60:33).

После этого оставшаяся часть игры больше походила на формальность. В третей четверти хозяева оказались сильнее (22:17), а в заключительном отрезке матча чуть лучше себя показали армейцы (21:19).

После этой победы ЦСКА идёт на 7-м месте в турнирной таблице, имея в своём активе 11 побед и 7 поражений. «Панатинаикос» — 17-й (4−14).

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