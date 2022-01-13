ЦСКА разгромил «Панатинаикос» с разницей +24 в Евролиге

Счёт встречи — 98:74 в пользу армейцев.

Уже в первой четверти армейцы начали показывать своё превосходство и постепенно увеличивать своё преимущество (26:20), но главные события развернулись во второй десятиминутке, в которой российский клуб совершил огромный рывок, оторвавшись от соперника аж на 27 очков (60:33).

После этого оставшаяся часть игры больше походила на формальность. В третей четверти хозяева оказались сильнее (22:17), а в заключительном отрезке матча чуть лучше себя показали армейцы (21:19).