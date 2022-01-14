ЦСКА обыграл французский АСВЕЛ в матче Евролиги

Встреча завершилась со счетом 90:83 (23:23, 17:16, 22:22, 28:22) в пользу «красно-синих». Самым результативным игроком матча стал защитник ЦСКА Дэниел Хэккетт (27 очков).

ЦСКА одержал 12 побед в 19 встречах и занимает пятое место в турнирной таблице. АСВЕЛ идет на десятой позиции. В следующем матче ЦСКА примет итальянский «Милан» 21 января.