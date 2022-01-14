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14 января, источник: Спорт РИА Новости

ЦСКА обыграл французский АСВЕЛ в матче Евролиги

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Московский баскетбольный клуб ЦСКА дома выиграл у французской команды АСВЕЛ в регулярном чемпионате баскетбольной Евролиги.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча завершилась со счетом 90:83 (23:23, 17:16, 22:22, 28:22) в пользу «красно-синих». Самым результативным игроком матча стал защитник ЦСКА Дэниел Хэккетт (27 очков).

ЦСКА одержал 12 побед в 19 встречах и занимает пятое место в турнирной таблице. АСВЕЛ идет на десятой позиции. В следующем матче ЦСКА примет итальянский «Милан» 21 января.

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