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21:18 (мск), источник: Спорт-Экспресс

УНИКС обыграл «Барселону» в матче Евролиги

В матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги УНИКС победил «Барселону» (70:64).

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В составе победителей самым результативным стал Лоренцо Браун. В его активе 22 очка. 20 очков набрал Джон Браун. У «Барсы» лучшим снайпером стал Кори Хиггинс — 17 очков. 16 очков в активе Брэндона Дэвиса.

Несмотря на поражение, «Барселона» осталась лидером регулярного чемпионата. УНИКС на шестом месте.

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