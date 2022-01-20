«Зенит» проиграл «Монако» в матче Евролиги

Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 86:77 (18:17, 18:15, 21:18, 29:27) в пользу гостей. Самым результативным игроком встречи стал защитник «Монако» Дуэйн Бэйкон, на счету которого 21 очко. В составе хозяев больше всех очков набрал центровой Джордан Мики (18).

В турнирной таблице «Монако» занимает восьмую строчку, одержав 10 побед в 21 матче. «Зенит» с 12 победами в 19 играх располагается строчкой выше. В следующем туре российская команда 27 января дома встретится с турецким «Анадолу Эфес», «Монако» днем позже примет испанский «Реал».

«Своей игрой мы заслужили победу», — заявил тренер «Монако» Саша Обрадович на пресс-конференции. — «Контролировали ход матча почти все время. Мы удачно придумали, как остановить (Билли) Бэрона и (Джордана) Лойда. По ходу игры трижды напоминал баскетболистам, что мы проиграли домашний матч “Зениту” в 11 очков. Убеждал, что соперник будет стараться идти под кольцо, а не бросать трехочковые».. «Джеймс показал хорошее самообладание. В начале матча у него не все получалось, но он не паниковал. Ждал своего часа и в концовке оказался просто неудержимым», — отметил тренер.

«В этом матче “Монако” определенно отработал лучше, чем мы — с самого начала до конца», — сказал главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль журналистам. — «Нам не хватило энергии, организации. Также мы были не так эффективны. Наши баскетболисты старались, но сегодня многие из них сыграли ниже своего уровня. Нам нужно продолжать работать. Возможно, мы еще не совсем восстановились после вспышки коронавируса и после матча с ЦСКА, но это не оправдание поражения».