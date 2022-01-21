ЦСКА проиграл «Милану» в матче регулярного чемпионата Евролиги
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Московский ЦСКА уступил «Милану» в матче 22-го тура баскетбольной Евролиги.
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Московский ЦСКА уступил «Милану» в матче 22-го тура баскетбольной Евролиги.
Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 67:57 (23:10, 17:25, 15:11, 12:11) в пользу гостей. В составе победителей самыми результативными игроками стали Трой Дэниелс и Девон Холл, набравшие по 13 очков. У хозяев по 13 баллов в активе Габриэля Лундберга и Торнике Шенгелии.
«Милан», одержавший 13 побед в 19 матчах, занимает третье место в турнирной таблице. ЦСКА с 12 победами располагается на седьмой строчке.
В следующем туре ЦСКА 28 января на выезде сыграет с казанским УНИКСом, а «Милан» в этот же день примет литовский «Жальгирис».