УНИКС проиграл «Реалу» в матче Евролиги

Встреча в Мадриде завершилась со счетом 85:68 (21:14, 26:17, 27:14, 11:23) в пользу «сливочных», в составе которых дабл-дабл оформил Уолтер Таварес (14 очков, 11 подборов). У казанцев по 13 очков набрали Лоренцо Браун и Тони Джекири.