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00:45 (мск), источник: Спорт РИА Новости

УНИКС проиграл «Реалу» в матче Евролиги

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Казанский УНИКС на выезде уступил испанскому «Реалу» в перенесенном матче 19-го раунда регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

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Встреча в Мадриде завершилась со счетом 85:68 (21:14, 26:17, 27:14, 11:23) в пользу «сливочных», в составе которых дабл-дабл оформил Уолтер Таварес (14 очков, 11 подборов). У казанцев по 13 очков набрали Лоренцо Браун и Тони Джекири.

УНИКС занимает шестое место в турнирной таблице. «Реал» сохраняет лидерство в регулярном чемпионате.

В другом матче израильский «Маккаби» на своей площадке нанес поражение немецкой «Альбе» — 87:78. Также немецкая «Бавария» в гостях победила французский АСВЕЛ со счетом 77:68.

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