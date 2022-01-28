ЦСКА одержал победу над УНИКСом в Евролиге
ЦСКА обыграл УНИКС в матче регулярного чемпионата Евролиги со счетом 86:75.
ЦСКА обыграл УНИКС в матче регулярного чемпионата Евролиги со счетом 86:75.
Самым результативным игроком в составе победителей стал Алексей Швед. Он набрал 27 очков. У УНИКСа 21 очко набрали Лоренцо Браун и Марио Хезоня.
ЦСКА занимает 5-е место в турнирной таблице Евролиги. УНИКС на 7-й позиции.
В следующем туре ЦСКА 2 февраля сыграет с «Эфесом», а УНИКС в тот же день встретится с «Альбой».