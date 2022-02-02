«Зенит» победил «Басконию» в матче Евролиги

Встреча, прошедшая в Витории-Гастейс, завершилась со счетом 90:82 (22:24, 22:26, 18:14, 28:18) в пользу гостей. Самым результативным игроком матча стал Билли Бэрон, набравший 24 очка. У хозяев был лучшим защитник Уэйд Болдуин (16 очков).

В турнирной таблице «Зенит» с 14 победами в 21 матче идет на четвертой строчке. «Баскония» занимает 15-е место (7 побед в 22 играх). В следующем туре Евролиги российская команда 4 февраля на выезде сыграет с испанским «Реалом».