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00:47 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Зенит» победил «Басконию» в матче Евролиги

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Баскетболисты петербургского «Зенита» на выезде обыграли испанскую «Басконию» в матче 24-го тура Евролиги.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в Витории-Гастейс, завершилась со счетом 90:82 (22:24, 22:26, 18:14, 28:18) в пользу гостей. Самым результативным игроком матча стал Билли Бэрон, набравший 24 очка. У хозяев был лучшим защитник Уэйд Болдуин (16 очков).

В турнирной таблице «Зенит» с 14 победами в 21 матче идет на четвертой строчке. «Баскония» занимает 15-е место (7 побед в 22 играх). В следующем туре Евролиги российская команда 4 февраля на выезде сыграет с испанским «Реалом».

Результаты других матчей дня:

  • «Фенербахче» (Турция) — АСВЕЛ (Франция) — 85:76;.
  • «Жальгирис» (Литва) — «Маккаби» (Израиль) — 78:94;.
  • «Црвена Звезда» (Сербия) — «Милан» (Италия) — 57:63;.
  • «Панатинаикос» (Греция) — «Монако» — 83:91.

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