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2 февраля, источник: Спорт РИА Новости

ЦСКА проиграл в овертайме «Анадолу Эфес» в матче Евролиги

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Баскетболисты московского ЦСКА в 24-м туре регулярного чемпионата Евролиги проиграли действующему чемпиону турнира турецкому «Анадолу Эфес».

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча в Москве завершилась в овертайме со счетом 99:97 (23:16, 21:25, 13:23, 29:22, 13:11) в пользу гостей, у которых Шэйн Ларкин набрал 26 очков. Самым результативным игроком матча стал защитник армейцев Дэниэл Хэккетт (31 очко), установивший новый личный рекорд в Евролиге по набранным баллам.

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис и возглавляющий «Анадолу Эфес» Эргин Атаман пропустили матч по болезни.

В турнирной таблице Евролиги ЦСКА с 13 победами занимает пятое место, в следующем туре 4 февраля «красно-синие» примут немецкую «Альбу».

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