ЦСКА проиграл в овертайме «Анадолу Эфес» в матче Евролиги

Встреча в Москве завершилась в овертайме со счетом 99:97 (23:16, 21:25, 13:23, 29:22, 13:11) в пользу гостей, у которых Шэйн Ларкин набрал 26 очков. Самым результативным игроком матча стал защитник армейцев Дэниэл Хэккетт (31 очко), установивший новый личный рекорд в Евролиге по набранным баллам.