ЦСКА проиграл в овертайме «Анадолу Эфес» в матче Евролиги
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Баскетболисты московского ЦСКА в 24-м туре регулярного чемпионата Евролиги проиграли действующему чемпиону турнира турецкому «Анадолу Эфес».
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Баскетболисты московского ЦСКА в 24-м туре регулярного чемпионата Евролиги проиграли действующему чемпиону турнира турецкому «Анадолу Эфес».
Встреча в Москве завершилась в овертайме со счетом 99:97 (23:16, 21:25, 13:23, 29:22, 13:11) в пользу гостей, у которых Шэйн Ларкин набрал 26 очков. Самым результативным игроком матча стал защитник армейцев Дэниэл Хэккетт (31 очко), установивший новый личный рекорд в Евролиге по набранным баллам.
Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис и возглавляющий «Анадолу Эфес» Эргин Атаман пропустили матч по болезни.
В турнирной таблице Евролиги ЦСКА с 13 победами занимает пятое место, в следующем туре 4 февраля «красно-синие» примут немецкую «Альбу».