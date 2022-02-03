УНИКС разгромно проиграл одному из аутсайдеров Евролиги
В Берлине состоялся матч регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги, в котором УНИКС в гостях уступил местной «Альбе».
В Берлине состоялся матч регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги, в котором УНИКС в гостях уступил местной «Альбе».
Встреча завершилась разгромной победой немецкой команды со счетом 81:53 (16:11, 20:15, 20:9, 25:18).
В турнирной таблице Евролиги УНИКС занимает 7-е место, одержав 12 побед в 22 матчах. «Альба» занимает 15-е место: 7 побед после 22 игр.
Евролига. Регулярный чемпионат