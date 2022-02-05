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00:45 (мск), источник: Sport24

«Зенит» с разгромным счетом уступил «Реалу» в матче Евролиги

В Мадриде состоялся матч регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги, в котором местный «Реал» разгромил петербургский «Зенит».

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Встреча завершилась победой испанского клуба со счетом 85:64 (23:23, 22:13, 24:15, 16:13).

Самым результативным игроком матча стал форвард «Зенита» Алекс Пойтресс, набравший 21 очко. В составе победителей больше всех очков на счету Серхио Юля и Гершона Ябуселе — по 13.

Во время загрузки произошла ошибка.

В турнирной таблице Евролиги «Зенит» занимает 4-е место, одержав 14 побед в 22 матчах. «Реал» продолжает лидировать с 20 победами в 23 играх.

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