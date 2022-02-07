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20:33 (мск), источник: ТАСС

Баскетбольная Евролига назвала даты перенесенных матчей ЦСКА, УНИКСа и «Зенита»

ТАСС, 7 февраля. Баскетбольная Евролига опубликовала расписание перенесенных игр турнира с участием московского ЦСКА, казанского УНИКСа и санкт-петербургского «Зенита». Об этом сообщает пресс-служба турнира.

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Источник: РИА "Новости"

Матч 18-го тура между греческим «Олимпиакосом» и ЦСКА пройдет 20 марта, домашнюю встречу 19-го тура против «Барселоны» армейцы проведут 27 февраля. УНИКС на выезде сыграет с «Монако» 22 февраля в рамках 20-го тура, 1 марта казанцы в гостях встретятся с «Миланом» (21-й тур).

«Зенит» сыграет с «Миланом» 29 марта в рамках 19-го тура, домашний матч 20-го тура команда из Санкт-Петербурга проведет с французским АСВЕЛом 1 марта. Гостевой матч 21-го тура против «Олимпиакоса» перенесен на 8 марта.

«Зенит» занимает четвертое место в турнирной таблице Евролиги, после 22 матчей команда одержала 14 побед. ЦСКА идет пятым с 14 победами в 23 матчах. УНИКС идет на седьмом месте (23 матча, 13 побед).

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