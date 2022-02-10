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10 февраля, источник: БЕЛТА

Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» победили «Енисей» в матче Единой лиги ВТБ

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» после почти двухмесячного перерыва сегодня провели очередной матч Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: pressball.by

В своем десятом поединке «банковского» турнира подопечные Ростислава Вергуна одержали вторую победу в сезоне. На площадке столичного Falcon Сlub они обыграли красноярский «Енисей» со счетом 72:68.

Сейчас чемпионы Беларуси занимают 11-е место среди 12 участников Единой лиги ВТБ. Турнирную таблицу возглавляет казанский УНИКС, в активе которого 11 викторий в 13 проведенных встречах. На один выигрыш меньше у питерского «Зенита», 10 побед одержали победители прошлого сезона баскетболисты московского ЦСКА.

Участники регулярного чемпионата проводят двухкруговой турнир с матчами дома и в гостях. В конце апреля борьбу за награды продолжат 8 лучших клубов. В решающей серии прошлого сезона ЦСКА трижды подряд обыграл УНИКС.

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