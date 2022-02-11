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00:28 (мск), источник: Спорт-Экспресс

ЦСКА на выезде проиграл «Маккаби» в матче Евролиги

ЦСКА потерпел поражение от «Маккаби» из Тель-Авива (75:84) в матче регулярного чемпионата Евролиги. Встреча проходила на стадионе «Менора Мивтачим Арена» в Тель-Авиве.

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Лучшую результативность в составе хозяев показал разыгрывающий Скотти Уилбекин, набрав 23 очка. В составе гостей больше всего очков набрал защитник Габриэль Лундберг — 17 очков.

Отметим, что в игре с «Маккаби» московской командой вновь руководил Димитрис Итудис, который заболел в начале февраля и пропустил три последних матча ЦСКА.

В других матчах «Олимпиакос» обыграл в овертайме «Эфес» (87:85 ОТ), а «Жальгирис» на выезде победил «Монако» (83:82). «Милан» одержал победу в матче с «Басконией» (89:78).

ЦСКА потерпел десятое поражение и идет шестым в турнирной таблице.

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