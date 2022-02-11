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10:12 (мск), источник: Sport24

«Зенит» проиграл «Альбе», потерпев второе подряд поражение в Евролиге

В Берлине состоялся матч 26-го тура баскетбольной Евролиги, в котором «Альба» на своей площадке обыграла петербургский «Зенит».

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Источник: БК "Зенит"
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Встреча завершилась победой немецкого клуба со счетом 76:67 (23:12, 11:22, 17:14, 25:19).

Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник петербургского клуба Билли Бэрон, набравший 18 очков (2 подбора, 4 передачи).

Это поражение стало вторым подряд для команды Хавьера Паскуаля.

В предыдущем туре «Зенит» уступил «Реалу» (64:85) и сейчас занимает 5-е место в турнирной таблице Евролиги (14 побед в 23 матчах).

«Альба» идет на 15-й строчке: 8 побед после 24 игр.

Евролига. Регулярный чемпионат

«Альба» (Германия) — «Зенит» (Россия) — 76:67 (23:12, 11:22, 17:14, 25:19).

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