«Зенит» проиграл «Альбе», потерпев второе подряд поражение в Евролиге

ЦСКА на выезде проиграл «Маккаби» в матче Евролиги

Это поражение стало вторым подряд для команды Хавьера Паскуаля.

В предыдущем туре «Зенит» уступил «Реалу» (64:85) и сейчас занимает 5-е место в турнирной таблице Евролиги (14 побед в 23 матчах).