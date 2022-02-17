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17 февраля, источник: БЕЛТА

Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» проиграли «Зениту» в Единой лиге ВТБ

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» потерпели девятое поражение в матчах регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня подопечные Ростилава Вергуна уступили на площадке «Минск-Арены» одному из главных фаворитов «банковского» турнира «Зениту» из Санкт-Петербурга с результатом — 74:90 (20:17, 12:23, 16:25, 26:25). Самым результативным в составе «драконов» стал Евгений Белянков, набравший 21 очко.

В предыдущей встрече чемпионы Беларуси одержали вторую победу в нынешнем сезоне, обыграв на арене столичного Falcon Сlub красноярский «Енисей» со счетом 72:68.

В другом сегодняшнем матче баскетболисты «Астаны» уступили в Нур-Султане лидеру турнира казанскому УНИКСу — 53:84. Казанский клуб возглавляет турнирную таблицу, одержав 13 викторий в 15 проведенных встречах. На один выигрыш меньше у питерского «Зенита», 10 побед одержали победители прошлого сезона баскетболисты московского ЦСКА. Минские «Цмокi» занимают 11-е место среди 12 участников Единой лиги ВТБ. Свой следующий поединок минчане проведут 6 марта в Казани.

Участники регулярного чемпионата проводят двухкруговой турнир с матчами дома и в гостях. В конце апреля борьбу за награды продолжат 8 лучших клубов. В решающей серии прошлого сезона ЦСКА трижды подряд обыграл УНИКС.

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