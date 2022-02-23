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00:16 (мск), источник: Спорт-Экспресс

УНИКС проиграл «Монако» в Евролиге

УНИКС проиграл «Монако» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Игра завершилась со счетом 76:79.

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В составе победителей самым результативным игроком стал Майк Джеймс. У него в активе 25 очков. У УНИКСа 20 очков набрал Марио Хезоня.

УНИКС занимает 8-е место в турнирной таблице Евролиги. «Монако» идет на 7-й позиции.

В следующей игре УНИКС встретится с «Басконией». Игра состоится 24 февраля.

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