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17:49 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Барселона» отказалась лететь в Санкт-Петербург на матч Евролиги с «Зенитом»

«Барселона» сообщила, что команда отказалась лететь в Россию на матч регулярного чемпионата Евролиги против «Зенита». Заявление опубликовано на официальном сайте клуба.

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Источник: РИА "Новости"

О дальнейших действиях «Барселона» сообщит в ближайшие несколько часов.

Матч запланирован на 25 февраля и должен пройти в Санкт-Петербурге. На 27 февраля у «Барселоны» запланирована игра против ЦСКА в Москве.

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