«Барселона» отказалась лететь в Санкт-Петербург на матч Евролиги с «Зенитом»
«Барселона» сообщила, что команда отказалась лететь в Россию на матч регулярного чемпионата Евролиги против «Зенита». Заявление опубликовано на официальном сайте клуба.
«Барселона» сообщила, что команда отказалась лететь в Россию на матч регулярного чемпионата Евролиги против «Зенита». Заявление опубликовано на официальном сайте клуба.
О дальнейших действиях «Барселона» сообщит в ближайшие несколько часов.
Матч запланирован на 25 февраля и должен пройти в Санкт-Петербурге. На 27 февраля у «Барселоны» запланирована игра против ЦСКА в Москве.