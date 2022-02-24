Эстонский «Калев» официально покинул Единую лигу ВТБ из-за конфликта России с Украиной

«Из-за российской агрессии, которая привела к войне в Украине, БК “Калев” прекратит свое членство в Единой лиге ВТБ, поскольку мы не видим возможности продолжить после шагов, предпринятых Россией.

Наша команда выступает против любого рода насилия и военных действий. У нас были долгосрочные отношения с Лигой ВТБ, которая дала нашей команде и игрокам возможность играть в лиге высокого уровня, но действия, предпринятые Россией, неприемлемы", — говорится в заявлении.