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19:39 (мск), источник: Sport24

Эстонский «Калев» официально покинул Единую лигу ВТБ из-за конфликта России с Украиной

Пресс-служба эстонского баскетбольного клуба «Калев» опубликовала официальное заявление о выходе из чемпионата Единой лиги ВТБ.

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Источник: vtb-league.com

«Из-за российской агрессии, которая привела к войне в Украине, БК “Калев” прекратит свое членство в Единой лиге ВТБ, поскольку мы не видим возможности продолжить после шагов, предпринятых Россией.

Наша команда выступает против любого рода насилия и военных действий. У нас были долгосрочные отношения с Лигой ВТБ, которая дала нашей команде и игрокам возможность играть в лиге высокого уровня, но действия, предпринятые Россией, неприемлемы", — говорится в заявлении.

«Калев» на текущий момент занимает 10-е место, одержав 3 победы в 13 матчах.

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