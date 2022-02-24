«Жальгирис» отказался лететь в Россию на матчи Евролиги

Матч против ЦСКА в Москве должен был состояться 25 марта, против «Зенита» в Санкт-Петербурге — 8 апреля.
«Мы начали переговоры с Евролигой по ситуации. Хоть все вопросы будут обсуждаться на завтрашнем собрании, мы считаем, что это слишком медленная реакция, и уже приняли решение — “Жальгирис” не поедет в Россию, где команде предстоит провести два матча регулярного чемпионата. Мы поговорим с западноевропейскими клубами, выступающими в Евролиге, и предложим принять совместное решение не только не проводить игры в России, но и бойкотировать матчи со всеми российскими командами», — говорится в заявлении клуба.
Ранее Евролига сообщила, что в пятницу пройдет встреча, на которой будут обсуждаться дальнейшие действия и необходимые меры в связи с текущей ситуацией. В собрании примут участие представители всех 18 клубов — участников Евролиги. Среди них — ЦСКА, УНИКС (Казань) и «Зенит».
Президент России Владимир Путин в четверг объявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса он принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.