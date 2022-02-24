«Жальгирис» отказался лететь в Россию на матчи Евролиги

Матч против ЦСКА в Москве должен был состояться 25 марта, против «Зенита» в Санкт-Петербурге — 8 апреля.

«Мы начали переговоры с Евролигой по ситуации. Хоть все вопросы будут обсуждаться на завтрашнем собрании, мы считаем, что это слишком медленная реакция, и уже приняли решение — “Жальгирис” не поедет в Россию, где команде предстоит провести два матча регулярного чемпионата. Мы поговорим с западноевропейскими клубами, выступающими в Евролиге, и предложим принять совместное решение не только не проводить игры в России, но и бойкотировать матчи со всеми российскими командами», — говорится в заявлении клуба.

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Ранее Евролига сообщила, что в пятницу пройдет встреча, на которой будут обсуждаться дальнейшие действия и необходимые меры в связи с текущей ситуацией. В собрании примут участие представители всех 18 клубов — участников Евролиги. Среди них — ЦСКА, УНИКС (Казань) и «Зенит».