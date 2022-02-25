Литовский клуб категорически отказывается играть с ЦСКА и «Зенитом»

Литовская команда, занимающая последнее место в турнирной таблице, должна провести матч с ЦСКА в Москве 25 марта, а с «Зенитом» — 8 апреля в Санкт-Петербурге.
«Жальгирис» не хочет ни на каких условиях играть оставшиеся матчи с ЦСКА и Зенитом, литовский клуб готов получить технические поражения. Евролига пытается переубедить «Жальгирис» и организовать проведение игр", — сообщил собеседник агентства.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства «требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи». По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.