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18:19 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Литовский клуб категорически отказывается играть с ЦСКА и «Зенитом»

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Литовский баскетбольный клуб «Жальгирис» принципиально отказывается проводить матчи Евролиги против московского ЦСКА и петербургского «Зенита», сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

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Литовская команда, занимающая последнее место в турнирной таблице, должна провести матч с ЦСКА в Москве 25 марта, а с «Зенитом» — 8 апреля в Санкт-Петербурге.

«Жальгирис» не хочет ни на каких условиях играть оставшиеся матчи с ЦСКА и Зенитом, литовский клуб готов получить технические поражения. Евролига пытается переубедить «Жальгирис» и организовать проведение игр", — сообщил собеседник агентства.

Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства «требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи». По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.

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