Евролига приостановила участие российских клубов на неопределенный срок

В Евролиге выступают три клуба из России — московский ЦСКА, петербургский «Зенит» и казанский УНИКС.
«Совет Евролиги приостановил участие российских команд в турнире на неопределенный срок. Евролига вернется к этому вопросу, когда, вызванная конфликтом России и Украины ситуация в мире улучшится», — сообщил источник агентства.
Ранее Евролига заявила, что будет сформирован план, согласно которому российские команды не смогут проводить в России домашние матчи в связи с ситуацией на Украине. Отмечалось, что встречи останутся в календаре, но будут сыграны на нейтральной территории.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства «требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи». 21 февраля Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР.