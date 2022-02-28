Евролига приостановила участие российских клубов на неопределенный срок

В Евролиге выступают три клуба из России — московский ЦСКА, петербургский «Зенит» и казанский УНИКС.

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«Совет Евролиги приостановил участие российских команд в турнире на неопределенный срок. Евролига вернется к этому вопросу, когда, вызванная конфликтом России и Украины ситуация в мире улучшится», — сообщил источник агентства.

Ранее Евролига заявила, что будет сформирован план, согласно которому российские команды не смогут проводить в России домашние матчи в связи с ситуацией на Украине. Отмечалось, что встречи останутся в календаре, но будут сыграны на нейтральной территории.