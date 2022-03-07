Баскетболистки «Горизонта» одержали 20-ю победу в матчах чемпионата Беларуси

Свою 20-ю викторию подряд действующие чемпионки одержали сегодня над своим главным конкурентом в борьбе за золото национального первенства «Цмокi-Мiнск» — 82:50. После первой половины игры подопечные Натальи Трофимовой выигрывали всего три очка — 32:29, а вот после большого перерыва полностью захватили инициативу и добились победы с разницей в 32 балла. Самой результативной в составе «Горизонта» стала Виктория Гаспер, набравшая 20 очков, у проигравших 21 балл в активе Дарьи Магаляс.