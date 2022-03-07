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01:58 (мск), источник: БЕЛТА

Баскетболистки «Горизонта» одержали 20-ю победу в матчах чемпионата Беларуси

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки «Горизонта» продолжили победную серию в матчах чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Свою 20-ю викторию подряд действующие чемпионки одержали сегодня над своим главным конкурентом в борьбе за золото национального первенства «Цмокi-Мiнск» — 82:50. После первой половины игры подопечные Натальи Трофимовой выигрывали всего три очка — 32:29, а вот после большого перерыва полностью захватили инициативу и добились победы с разницей в 32 балла. Самой результативной в составе «Горизонта» стала Виктория Гаспер, набравшая 20 очков, у проигравших 21 балл в активе Дарьи Магаляс.

Также сегодня гродненская «Олимпия» разгромила на выезде «Гомельских рысей» — 114:50, гродненская «Виктория» уверенно переиграла у себя дома резервисток «Горизонта» — 80:60, а баскетболистки «БДУ-Цмокi» были сильнее брестского клуба «ЦОР-Виктория» — 66:58.

Положение в лидирующей группе: «Горизонт» — 40 очков (20 матчей), «Цмокi-Мiнск» — 37 (21), «Олимпия» — 36 (20).

В единственном сегодняшнем матче мужского первенства его лидер могилевский «Борисфен» победил на своей арене молодежную команду «Цмокi-Мiнск» с результатом 81:71. Положение в группе лидеров: «Боисфен» — 43 (22), «Цмокi-Мiнск» — 41 (24), «Рубон» (Витебск) — 41 (25), «Гродно-93» — 39 (23).

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