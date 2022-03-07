«Цмокi» проиграли баскетболистам УНИКСа в Единой лиге ВТБ
6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» потерпели десятое поражение в матчах Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» потерпели десятое поражение в матчах Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня чемпионы Беларуси в своем 11-м поединке уступили в Казани лидеру «банковского» турнира УНИКСу с разницей в 42 балла — 56:98. На протяжении всей встречи хозяева полностью доминировали и были сильнее во всех компонентах игры. Самым результативным в составе минчан оказался Даниил Борисевич, в активе которого 12 очков, у победителей Марио Хезонья набрал 25 очков. Свой следующий матч Единой лиги ВТБ подопечные Ростислава Вергуна проведут 13 марта в Минске против казахстанской «Астаны» из Нур-Султана.
Также сегодня баскетболисты «Зенита» переиграли в Санкт-Петербурге гостей из пермской «Пармы» с результатом 82:75.
Турнирную таблицу возглавляет УНИКС, одержавший 13 викторий в 15 проведенных встречах, «Зенит» выиграл 11 из 14 матчей, московский ЦСКА имеет 10 побед в 13 сыгранных матчах.