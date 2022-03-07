«Цмокi» проиграли баскетболистам УНИКСа в Единой лиге ВТБ

Сегодня чемпионы Беларуси в своем 11-м поединке уступили в Казани лидеру «банковского» турнира УНИКСу с разницей в 42 балла — 56:98. На протяжении всей встречи хозяева полностью доминировали и были сильнее во всех компонентах игры. Самым результативным в составе минчан оказался Даниил Борисевич, в активе которого 12 очков, у победителей Марио Хезонья набрал 25 очков. Свой следующий матч Единой лиги ВТБ подопечные Ростислава Вергуна проведут 13 марта в Минске против казахстанской «Астаны» из Нур-Султана.