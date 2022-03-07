Торнике Шенгелия прокомментировал уход из ЦСКА

«Хочу поблагодарить организацию ЦСКА за работу и отношение ко мне, а также выразить признательность Андрею Ватутину и Наталии Фураевой. Также, пользуясь случаем, хочу поблагодарить Димитриса Итудиса, тренерский штаб и всех в клубе. Что касается моих товарищей по команде в течение этих полутора сезонов, горжусь тем, что был с ними вместе в раздевалках и на площадках. Очень жаль, что причина моего ухода не связана с баскетболом, но в жизни приходится делать выбор, и я его сделал. Сейчас сосредоточусь на том, что ждёт меня в будущем. Спасибо вам всем», — приводит слова Шенгелии официальный сайт московского клуба.